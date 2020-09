„Endlich wieder ein bisschen feiern“

In diesem Jahr ist im Haus Marienfried alles sehr viel ruhiger als üblich. Während sonst die Reckenfelder Kindergartenkinder zu regelmäßigen Projekten ins Haus kommen, geht das in diesem Jahr nicht. Aber das Sommerfest, das traditionell als Rosenfest gefeiert wird, sollte auf jeden Fall stattfinden, das stand für alle Beteiligten fest.

Beginnend mit einem Wortgottesdienst zum Thema Rose feierten alle zusammen, jedoch ausschließlich mit den Mitbewohnern ihres Bereiches, unter freiem Himmel im Atrium des Hauses mit Diakon Gerling. Ein Rosenstämmchen mit weißen Blüten wird zum Andenken an diesem Tag einen besonderen Platz finden.

Im Anschluss wurde das Mittagessen mit einem Glas Rosé entsprechend festlich. Am Nachmittag durfte dann endlich der Apfelkuchen, dessen Duft schon morgens durchs Haus zog, bei einer frischen Tasse Kaffee gekostet werden.

Den Übergang zum Auftritt des Seniorenorchesters Münster mit acht Musikern bildeten persönliche Geschichten aus dem Leben der Bewohner. „Wenn ich Rosen geschenkt bekam von meinem Mann früher, da lag etwas Besonderes in der Luft. Das war nicht ein gewöhnlicher Geburtstag“, lautete eine Aussage. Ein Herr äußerte weise: „Ich hab nicht nur gerne Rosen verschenkt, ich mochte sie selbst auch sehr gerne.“ Diese Blume mit dem besonders betörenden Duft und gleichzeitig auch Dornen zu sehen und manchmal auch zu spüren ist wohl wie das Leben. Der feierliche Aspekt dieses Tages zeigte sich bei einer Bewohnerin auch in der Auswahl ihrer Kleidung: „Heute ist Zeit für die weiße Bluse mit Rosenmotiv.“

Vielen bekannten Melodien in Form von alten Schlagern, Filmmusiken, Walzer und Tangorhythmen vorgetragen vom Seniorenorchester Münster lauschten die Bewohner. Die Musiker entführten die Senioren in die Welt ihrer Erinnerungen. Sie zauberten ihnen mit Querflöte, Klarinette, Bass und Akkordeon ein Lächeln ins Gesicht. Zum Teil wurde due Freude wurde auch direkt im Tanz ausgedrückt.

Eine einzelne Rose war das symbolische Geschenk des Tages beim Rückzug eines jeden Bewohners in sein Zimmer. Trotz der durch das Coronavirus notwendigen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sei das Fest sehr feierlich gewesen, erklärten einige Bewohner am Abend. Die Bewohner des Obergeschosses sagten auch: „Wir wären sehr gerne näher dran gewesen“, da sie ausschließlich durch die geöffneten Fenster des ersten Obergeschoss am Geschehen teilnehmen konnten. Außerdem konnten leider die Angehörigen nicht eingeladen werden.