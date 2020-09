Ein bisschen weniger Halligalli hätte es aus Sicht von Georg Dodt von der Grevener Jugendarbeit dann doch sein dürfen. „So aufregend hatten wir es noch nie“, sagte der ansonsten zufriedene Dodt am Samstagabend im GBS-Innenhof.

Nicht nur das leidige Corona-Thema erschwerte dieses Jahr die Vorbereitung zum Backyard-Festival in Greven. Ein Abend mit sieben Bands war geplant, zum Abschluss heizten „Die Beschmierten“ den etwa 150 Fans richtig ein. Nach vielen Aufs und Abs wurden es letztlich sechs Bands. Dafür hatten Dodt und Co alle Hebel in Bewegung gesetzt.

Zuerst musste eine Band krankheitsbedingt absagen, schnell konnte ein Ersatz gefunden werden. Wenig später sagt eine weitere Band krankheitsbedingt ab, am Tag selbst blieb der Tour-Bus von „Atze&Gansi“ in Münster-Handorf liegen. Das Team um Dodt eilte zu Hilfe, zwei Stunden später kam die Band am Ballenlager an. Um 15.30 Uhr konnte es dann losgehen: Rock mit Maske und Abstand bis kurz vor Mitternacht.

Einem Hygienekonzept sei Dank konnte das Backyard-Festival in ungewohntem Rahmen stattfinden. Karina Verhoffen aus dem Team sagt: „Wir sind super froh, dass es jetzt wieder los geht. Wir bekommen von allen Seiten eine sehr gute Resonanz.“ Vor einigen Wochen gab es bereits eine Festival-Reihe in Greven, Dodt erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir haben uns noch ein bisschen verbessert und unser Konzept weiter entwickelt.“ Im Klartext heißt das: „Wir haben mit den Bierzeltgarnituren feste Personenkreise von bis zu zehn Menschen festgelegt. Dort können die Gäste ihre Masken absetzen. Gemeinsames Tanzen von der Bühne ist natürlich auch möglich – dann aber eben mit der Maske“, erklärte Verhoffen.

Bier ausschenken – auch das war am Samstagabend möglich: „In Flaschen, die jeder selber öffnen muss, geht das“, sagte Dodt und ergänzt: „Es ist alles wieder ein Schritt mehr in Richtung der Normalität, die wir uns alle erhoffen.“ Trotzdem sei man immer sehr angespannt.

Verhoffen ergänzte: „Und es ist natürlich leerer und fühlt sich deswegen anders als die anderen Jahre an.“ Eigentlich tummeln sich sonst 300 bis 400 Personen im Innenhof des Ballenlagers, am Samstag waren es 150 Rock-Fans.