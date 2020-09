Fiege baut in Münster ein neues Verwaltungsgebäude. „Aber das bedeutet nicht, dass wir hier unseren Verwaltungsturm leerziehen“, sagt Pressesprecher Julian Mester. Es geht in dem Neubau vor allem um die digitalen Bereiche des Grevener Logistik-Riesen. Auf der Südseite des münsterischen Stadthafens tut sich was.