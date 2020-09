Radler können jetzt noch besser planen

In modernem Design, einfach bedienbar und auch mobil optimal zu erreichen: So präsentiert sich der neue Internetauftritt des Ems-Radweges auf www.emsradweg.de. Herzstück ist der neue Tourenplaner, mit dem Reisende ihre Radtour ganz nach eigenen Wünschen selbst zusammenstellen können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Über die Eingabe von Start- und Zielort sowie der persönlichen Reisegeschwindigkeit ermittelt das Programm die jeweiligen Etappen und Übernachtungsorte und stellt wichtige Informationen wie Übernachtungsmöglichkeiten, Gastronomie oder Sehenswürdigkeiten zusammen. Besonders praktisch: „Damit der Plan während der Radtour immer griffbereit ist, kann er von den Reisenden heruntergeladen und ausgedruckt werden“, erklärt Katrin Heimsath von der Geschäftsstelle Ems-Radweg.

Damit Radtouristen eine bessere geografische Orientierung entlang des 375 Kilometer langen Radweges haben, wird stets ein Bezug zwischen den Orten und der zugehörigen Region hergestellt. Die Ortsseiten informieren ausführlich über die lokalen Points of Interest (POIs) – Kartenansicht inklusive, damit genau sichtbar ist, wie weit der jeweilige Punkt vom Ems-Radweg entfernt liegt. Ein besonderer Service: Auch Umleitungen entlang der Strecke werden auf den Karten dargestellt und auf der zugehörigen Unterseite erläutert.

Neu sind auch sogenannte Erlebniswelten, die zu speziellen Themen wie „Rad und Kanu“ oder „Regionale Küche“ informieren und einen Anreiz schaffen, bestimmte Orte und Regionen intensiver kennen zu lernen.

Michael Kösters, Generalbevollmächtigter des Münsterland eV., hebt die malerische Landschaft entlang der Ems hervor: „Die Emsauen zwischen Warendorf und Rheine gehören zu den schönsten Streckenabschnitten.“