Besonders die motorisierten Bewohner des Grevener Westens warten sehnsüchtig darauf. Gute Nachricht: Es dauert nicht mehr lange. „Am 16. und 17. Oktober wird die neue Rechtsabbiegespur von der Umgehungsstraße zur Kardinal-von-Galen-Straße asphaltiert und anschließend in Betrieb genommen“, erklärte André Kintrup, Geschäftsbereichsleiter Verkehr und Grün bei den Technischen Betrieben (TBG). Das ist für die Westler weniger interessant. Aber: Gleichzeitig werden wieder die alten Verhältnisse eingerichtet. Sprich: Eine Geradeaus-Spur in Richtung Saerbeck und zwei Linksabbieger-Spuren zur Nordwalder Straße (Emsbrücke). Denn dort staute sich in den vergangenen Wochen der Verkehr aufgrund der Bauarbeiten und der Sperrung einer Linksabbiegerspur ständig.