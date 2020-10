Am letzten Samstag wäre Uwe Völkel gerne zu den katholischen Kollegen in die neue St. Josefkirche gegangen: „Ich freue mich darüber, was die auf die Beine gestellt haben.“ Aber der Pfarrer der Reckenfelder Erlöserkirche hatte einen anderen Termin. Eine Hochzeit. Genau genommen: „Meine einzige Hochzeit in diesem Jahr“, sagt er.