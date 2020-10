Ihre Leidenschaft für die Musik des frühen 50‘s Rock‘n‘Roll und Rockabilly brachte die vier Musiker der Booze Bombs zusammen. Seitdem präsentiert die wohl heisseste Rockabilly-Band, die es im Nordschwarzwald und im Süden Deutschlands gibt, wilden authentischen Rockabilly und traditionellen Rock‘n‘Roll mit einem originellen Sound, der jede Veranstaltung zum Explodieren bringt. Am kommenden Samstag, 24. Oktober, tritt die Combo bei Rickermanns in Reckenfeld auf. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Veranstaltung findet draußen im Biergarten statt. Warme Kleidung, so die Veranstalter, ist daher sehr angebracht.