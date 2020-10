Millionen für regionale Projekte

Wilfried Rehfeld ist Botschafter. Allerdings kein bezahlter und auch niemand, der ein Land vertritt. Als ehrenamtlicher Botschafter der NRW-Stiftung vertritt er allerdings einen großen Sponsor, der im Laufe der Jahre mit seinen Millionen viele Projekte ans Laufen gebracht hat. Rehfeld schiebt ein Prospekt herüber: „Alleine 30 Projekte im Kreis Steinfurt.“

„Die Heimatvereine kennen uns, die Naturschutzverbände auch“, sagt der Grevener, der jahrzehntelang gewerkschaftlich unterwegs war und mit seinem Dialog-Verein Bildungsberatung und Organisationsentwicklung angeboten hat. „Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wir noch manches mehr anstoßen könnten.“

Allein in den Kreis Steinfurt sind aus Mitteln der NRW-Stiftung im Jahr 2019 6,6 Millionen Euro geflossen. „Wir haben allein im Kreis 30 Projekte gefördert“, sagt Rehfeld, „die man sich gerne einmal ansehen kann.“

In Reckenfeld hat die Stiftung beispielsweise die Freilichtbühne gefördert. Wo anders wird in Greven soviel ehrenamtliche Kulturarbeit geleistet?

In Saerbeck steht das Korn-Brennerei-Museum auf der Förderliste der Stiftung, die ihr Geld zum größten Teil aus den Gewinnen der Lotto-Gesellschaft, zum anderen aus Zuschüssen des Landes und schließlich noch aus Mitteln der Mitglieder erhält. Seit einiger Zeit ist auch Greven ein zahlendes Mitglied in der Runde.

Gegründet wurde die Stiftung übrigens 1986 zum 40. Geburtstag des Landes. Ihr Ziel: Schönheit und Vielfalt des Natur- und Kulturerbes zu fördern. Gesponsert wird bürgerschaftliche-ehrenamtliches Engagement für Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege.

Und dabei geht es nicht nur um Geschichtliches. „Es gibt auch Vereine, die sich im interkulturellen Bereich bewegen und zum Beispiel Gemeinschaftsgärten betreiben“, sagt Rehfeld.

Als ehrenamtlicher Botschafter kommt er ins Spiel, wenn Initiativen Fördermittel für ihre Projekte einwerben wollen. So hat die NRW-Stiftung auch die Pläne des Heimatvereins unterstützt, der am Sachsenhof ein neues multifunktionales Nebengebäude errichten will.

Dabei reichen die eingesetzten Mittel vom 5000-Euro-Zuschuss bis zum Millionen-Deal. Denn der Stiftung gehören allein 6000 Hektar Naturschutzflächen und 19 Gebäude im Lande. Darunter das Schloss Drachenburg, das Neanderthal Museum und Haus Koekkoek.

Wer Kontakt sucht, kann sich direkt an Wilfried Rehfeld wenden. Email: dialog.nrw@mail.de.