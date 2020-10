In knapp einer Woche ist die erste Sitzung des Rates in der Mensa der Gesamtschule. Und in diesem Rahmen muss einiges geklärt werden. Unter anderem die Frage, wer stellvertretender Bürgermeister wird und wie viele es überhaupt geben wird. Eines ist schon jetzt klar: Die SPD schickt Theo Große-Wöstmann ins Rennen.