Meike Bücker-Gittel wusste schon in der siebten Klasse am Augustinianum, was sie später einmal werden wollte: „Bauingenieurin.“ Dass sie allerdings einmal aus dem Chefbüro der Technischen Betriebe Greven (TBG) auf ihre alte Schule herübersehen würde, hätte sie bis vor kurzem nicht gedacht.