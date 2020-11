Kati Schmidt (36) kommt aus Greven, hat 2003 ihr Abitur am Augustinianum gemacht und ist 2015 in die USA ausgewandert. Sie lebt in San Francisco und arbeitet für Course Hero. Auch im Internet ist sie mit einem Blog (kaliforniakati.com) aktiv, in dem sie von ihren Erfahrungen als Deutsche in den USA berichtet, um anderen die ersten Schritte zu erleichtern.