Philipp Hauß (40) sitzt im Arbeitszimmer seines Bruders in Lengerich. Der Schauspieler am Burgtheater in Wien ist gerade in seine westfälische Heimat gefahren und sollte gestern in Greven am Hochschultag des Gymnasiums Augustinianum teilnehmen. Wegen Corona fiel die Veranstaltung kurzfristig aus.