„Wie die Geige in die Welt kam“ – so lautet der Name eines der wenigen authentischen Märchen aus der Roma-Kultur, das früher mündlich tradiert, schließlich Eingang in die Weltliteratur der Märchen gefunden hat.

Im Rahmen des Projekts „EmpoR“ (Empowerment für Roma), das vom Verein „Carmen“ in Düsseldorf durchgeführt wird, fand am Samstag eine Aufführung dieses Märchens in einem Grevener Privatgarten statt. Die Veranstaltung wurde von Ramiza Berisa als Multiplikatorin des Projektstandortes Greven organisiert und hatte zum Ziel, den 24 jugendlichen und erwachsenen Zuschauern sowohl das Märchen als Kulturgut der Roma-Sprache als auch den Beruf des Schauspielers nahe zu bringen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach der Aufführung gab der Schauspieler und Profi-Clown Klaus Konerding aus Münster Auskünfte zu seinem Beruf und seinem Werdegang. Er informierte die interessierten Kinder und Jugendlichen über die Voraussetzungen und Möglichkeiten der Schauspielausbildung in Deutschland, zum Beispiel an der Folkwang Hochschule in Essen.

Das Ergebnis des interessanten Gespräches über Theaterarbeit und Schauspielkunst war die Verabredung zu einem gemeinsamen Schauspielprojekt, zu dem sich schließlich zehn Kinder und Jugendliche verbindlich angemeldet haben.

Ab Dezember, wenn die derzeitig strengen Corona – Auflagen hoffentlich wieder gelockert werden können, will Konerding über einen Zeitraum von circa zwei Monaten einmal wöchentlich für zwei Stunden gemeinsam mit den jungen Schauspielschülern Und -schülerinnen kleine Clownszenen entwickeln und proben, die dann im Rahmen eines Elternabends zur Aufführung gebracht werden sollen.