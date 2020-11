Für einen Laien ist es das reinste Chaos. Und selbst für Dr. Hannes Schimmer von der Bezirksregierung Münster, der für die Renaturierungsmaßnahme zuständig ist, ist das alles nicht zu durchschauen. Trecker mit Dumper – so nennen sich die Anhänger – fahren hin und her, laden ihren Sand oder Mutterboden ab und an der nächsten Stelle wieder auf.