Auch wenn in der Gastronomie Tische und Stühle in nächster Zeit leer bleiben, kalt bleibt die Küche in vielen Grevener Restaurants nicht. Nach den vielversprechenden Erfahrungen während des ersten Lockdowns im Frühjahr erhoffen sich elf Betriebe, mit einer gemeinsamen Offensive viele ihrer Gäste auch weiterhin bedienen zu dürfen, außer Haus.

An diesem Wochenende bringt der DeHoGa-Ortsverband eine gemeinsame Speisekarte heraus, die an alle Grevener Haushalte verteilt werden soll.

Robin Zurbrüggen, Sprecher der im Hotel- und Gaststättenverband organisierten Wirte, spricht von einem „Meilenstein“. Er jedenfalls kann sich nicht daran erinnern, dass Grevens Wirte in so kurzer Zeit so eng zueinander gefunden haben. Profitieren sollen am Ende alle, so die Hoffnung der Initiatoren. Die Grevener, denen Zurbrüggen eine starke Solidarität mit dem Gastgewerbe attestiert, und natürlich die Wirte, die sich erhoffen, einen Teil der Umsatzverluste wett machen zu können.

Etna, das Täglich, das Portale, das Landhaus Rickermann, das Deutsche Haus, der Voßkotten, die Siedlerklause, der Goldene Stern, Nahrup, Otto forever und nicht zuletzt Schraeder: An kulinarischer Auswahl dürfte es beileibe nicht mangeln.

Die Speisekarte soll über die Gerichte und Preise, aber auch über die Bestelloptionen informieren. Zwei Restaurants (Etna, Siedlerklause) bieten die Möglichkeit, online zu ordern. Bei den übrigen müssen die Gäste zum Telefonhörer greifen.

Serviert wird übrigens nicht am Tisch. Wer bestellt, muss anders als im Restaurant die Speisen selbst abholen.

Robin Zurbrüggen ist jedenfalls zuversichtlich, dass das Angebot zündet. Und freut sich besonders, dass diesmal eben nicht „jeder sein eigenes Süppchen kocht. Das gibt uns Rückenwind.“