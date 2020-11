Guot helpe ju!

Mario no tou, doa is je wat los düsse Wiäke! An Gunsdagg fröhmuorns is mi doch reineweggens den Tantbüörsel uut dat Muul stuort. Doa verkünnigt doch woahrhaftig düssen Patriachen uut dat Witte Huus , dat he aff sofuorts den ollen un auk niien Präsidenten von Amerika is! Nu segg doch äs, is düssen Psychopathen dann nu endgültig den Rest von dat Genöcht ganz un gar buossen? Dat leste Woahllokal har no nich äs ganz de Düör dicht makt, doa haue düssen Knallkopp sökke sonderliken Botschaften in de Welt. Eenen Dagg läter will he dat Tellen von de Woahlen per Breef vuellends stoppen. Und dat enzig men bloß üm siene eegene Kunt to retten.

Dat eegentlik Luurige an de Geschichte is je nich äs bloß alleen düssen Schubijak, sonnern de Tatsache dat so mennige Amis öm tatsächlik üör Votum giewwen häfft. Wat antlest dobie heruut kümp, küent wi dann leiderguots men bloß affwochten.

Wu gänzlik anners un maneerlik löpp dat doch bi uers in Graiwen. Just an Gunsdagg häff sik den niien Stadtroat tou siene erste Sitzung druopen. Du häs et gistern in uerse Tietung liäsen. Den niien jungen Büörgermester kreeg siene Kier ümhangen un häff siene erste Sitzung met Bravour affsolveert. To siene Hölpe häfft öm de Parlamentariers dann sogliek drei Stellvertreters an de Siete stellt. Dobie hannelt et sik düör de Bank üm stünnige Poahlbüörgers, de allesamt all en paar Joahre Liäwtiet un auk Politik op den Puckel häfft.

Tohaupe met de düftigen Angestellten in dat Roathuus, all de ollen un niien Roatslüede, den niien Büörgermester un dat Graiwschke Dreigestirn doaächter, sall dat för uerser Graiwen un de Kiärspels in Tokunft wuell klappen!

Bliewt mi bloß gesund!

In düssem Sinne - Guetgoahn

Terro Liederwams