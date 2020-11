Ida Koeters hat ihre Ausbildung zur Immobilienkauffrau mit der Traumnote „sehr gut“ und damit als eine der beiden Besten in ihrem Ausbildungsberuf im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen abgeschlossen. Dafür bekam die 21-Jährige von der IHK Nord Westfalen eine Urkunde überreicht, heißt es in einer Mitteilung. Wie so oft in den vergangenen Jahren war auch dieses Mal wieder eine Auszubildende des bundesweit tätigen Wohnungsunternehmens Sahle Wohnen mit Sitz in Greven ganz vorne mit dabei.

„Wir sind sehr stolz auf Frau Koeters und freuen uns mit ihr über dieses hervorragende Ergebnis und die Ehrung als eine der Besten“, so die Geschäftsführerin der Sahle Baubetreuungsgesellschaft mbH, Sybille Jeschonek.

Bei den Prüfungen musste Ida Koeters ihr Fachwissen in der Immobilienwirtschaft und in den Bereichen „Wirtschaft und Beruf“ und „Kaufmännische Steuerung und Kontrolle“ unter Beweis stellen. Hinzu kamen die Wahlpflichtfächer Wohneigentumsverwaltung (WEG-Verwaltung) und Gebäudemanagement. Alles in allem ein anspruchsvolles Unterfangen, doch Ida Koeters löste die Fragen mit Bravour. Das nötige theoretische Rüstzeug hatte sie im Europäischen Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (EBZ) in Bochum vermittelt bekommen.

Für Personalleiterin Gerburgis Niehaus kommt der Erfolg nicht von ungefähr. „Frau Koeters war bei uns schon seit einiger Zeit mit anspruchsvollen Aufgaben betraut, die sie zum Teil eigenständig erledigt hat. Wenn man sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen muss, dann muss man sich um die notwendigen Informationen kümmern, strukturiert und zuverlässig arbeiten, um zu den richtigen Lösungen zu kommen.“ Qualifizierte Kollegen und ein gutes Miteinander und Lernklima hätten einen wichtigen Anteil an der erfolgreichen Ausbildung. Mit dem Einser-Abschluss in der Tasche will die junge Immobilienexpertin jetzt als Nächstes studieren. Dafür hat sie sich in den Bachelor-Studiengang Immobilien- und Facilitymanagement an der FH Münster eingeschrieben. Ihrem Ausbildungsbetrieb Sahle Wohnen will sie aber weiter als Werkstudentin im Gebäudemanagement die Treue halten.