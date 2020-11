Das Angebot von elf Restaurants vereint in einer Speisekarte: Das hat es in Greven zuvor noch nicht gegeben. Und deshalb sind Robin Zurbrüggen, Toni Furnari und Saleh Es-Sinawi, die drei jungen Köpfe des DeHoGa-Ortsverbandes, ziemlich zufrieden mit dem Resultat, das sie und ihre Wirtekollegen in den vergangenen Tagen aus dem Boden gestampft habe.

Seit dieser Woche ist die gemeinsame Speisekarte fertig. Eine, mit der Grevens Gastronomen demonstrieren, dass sie trotz ihrer existenzbedrohenden Lage den Kopf nicht in den Sand stecken. Auch wenn ihre Lokale noch mindestens bis Ende November geschlossen bleiben müssen, soll es immerhin in der Küche rund gehen. Dort wird auch in den nächsten Wochen gekocht, gebraten und geschmort.

Von der Rinderroulade bis zur Gänsekeule, vom Zanderfilet bis zur Fischpfanne: Der Blick auf das reichhaltige Angebot ist nichts für Kostverächter, so viel steht fest. Die Vielfalt ist groß, zumal eben auch viele mitmachen: Der Goldene Stern, der Vosskotten, das Landhaus Rickermann, Ottos, das Deutsche Haus, das Täglich, Etna, Schraeder, die Siedlerklause, das Portale und nicht zuletzt Nahrup´s Hof mit seinen Kuchen- und Tortenspezialitäten.

Allein: Direkt serviert bekommt es der Kunde im Moment nicht. Stattdessen können die Gerichte bei den Restaurants telefonisch bestellt und anschließend abgeholt werden.

Der Außer-Haus-Verkauf, beim ersten Lockdown im Frühjahr für die meisten Gastronomen noch ein unbekanntes und weitgehend unbestelltes Feld, hat sich dem Vernehmen nach zu einem lukrativen Geschäft gemausert. Die Nachfrage ist offenbar groß. Und so ist er auch so etwas wie eine Art Strohhalm, an den sich die arg gebeutelte Branche klammert. Denn ob und wie es nach Ablauf der Beschränkungen weitergeht, ist im Moment ungewiss.

Robin Zurbrüggen, Toni Furnari und Saleh Es-Sinawi, die drei Initiatoren, setzen zwar nicht alles, aber immerhin ein wenig Hoffnung auf diese eine Karte, die an diesem Wochenende an alle Grevener Haushalte verteilt wird. Für sie ist der Außer-Haus-Verkauf zugleich mehr als ein Ersatzgeschäft: „Wir bedanken uns auch für die Treue unserer Gäste und die Unterstützung in diesen schweren Zeiten.“