Einen neuen Höchststand der nachweislich mit dem neuen Corona-Virus infizierten Menschen meldeten die Behörden am Wochenende für Greven: Erstmals überschritt die Zahl die 100er-Marke. Am Samstag gab es in Greven demnach 101 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Am Tag zuvor waren es in der Emsstadt „nur“ 83. Nie zuvor hatte die Zahl der Infektionen in Greven einen solch hohen Stand erreicht. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern (die sogenannte 7-Tage-Inzidenz) lag am Samstag im Kreis bei 132 (Vortag 130). Aktuell befinden sich kreisweit 831 (796) Infizierte in der Isolierung.

Dem „Dashboard“ der Kreis-Homepage ist zu entnehmen, dass es in Greven insgesamt bereits 362 nachgewiesene Infektionen gab, die Zahl der wieder gesundeten Menschen liegt bei 263. Die Zahl der Verstorbenen liegt in Greven unverändert bei 4.

Greven liegt mit 101 nachgewiesenen Infektionen deutlich über dem Niveau anderer Städten ähnlicher Größe, etwa Emsdetten (35) und Steinfurt (44). Nur Ibbenbüren (120) und Rheine (154) melden noch höhere Werte. Beide Städte haben allerdings auch deutlich mehr Einwohner.

Eine Erklärung für die hohen Werte gibt es nicht, der Kreis betonte zuletzt, dass es in Greven keine besonderen „Hot-Spots“ gebe, sondern die Werte auf eine Vielzahl von Einzelfällen zurückzuführen sei.

Zum Vergleich: In der ersten Welle im Frühjahr hatte der Höchststand der nachgewiesenen Infektionen in Greven bei 40 gelegen.