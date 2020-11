In kleinster Runde legte Bürgermeister Dietrich Aden mit Stellvertreterin Christa Waschkowitz-Biggeleben im Beisein der weiteren Stellvertreter am gestrigen Volkstrauertag Kränze am Mahnmal am Gymnasium (Foto) und auf dem Friedhof nieder, „um für die Stadt ein Zeichen zu setzen“. Man gedenke der Gefallenen der Kriege und allen, die durch Hass, Terror und Gewalt zu Opfern wurden und noch immer werden. Aden rief dazu auf, „auch im Kleinen aufkeimendem Hass entgegenzutreten“ und anderen freundlich und wertschätzend zu begegnen – auch jenen, die heute vor Gewalt fließen müssen. Für Aden, Jahrgang 1988, ist Krieg weit weg, Frieden dennoch keine Selbstverständlichkeit. Denn nicht alle Generationen hätten es so gut gehabt wie die aktuelle. Wenn der Verzicht auf Disco- und Veranstaltungen das Schlimmste sei, was die jetzige Generation erdulden müsse, dürfe sie sich glücklich schätzen, sagte Aden mit Blick auf die Corona-Pandemie, die gleichwohl eine große Herausforderung bleibe.