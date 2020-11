Das Textilunternehmen Biederlack wird zum Ende April des kommenden Jahres die Färberei und die Spinnerei schließen. 17 Mitarbeiter verlieren deshalb ihren Job. Bereits im September seien die Mitarbeiter darüber informiert worden. Das bestätigte Dr. Michael Ottenjann , einer der drei Geschäftsführer des Unternehmens, auf Anfrage dieser Zeitung. Das Garn für die Decken werde künftig auf dem europäischen Markt zugekauft, sagte er.

Hintergrund ist das Thema Kosten. „Eine nachhaltige Produktion ist leider immer weniger relevant“, sagte Ottenjann. Bei den großen Kunden sei nur der Preis entscheidend. „Öffentlich wird immer propagiert, dass eine nachhaltige Produktion eins der wichtigsten Kriterien sei, in der Realität geht es aber nur um den letzten Cent, der noch gedrückt werden kann.“

In Deutschland gebe es sehr hohe Auflagen zu den Bereichen Abwasser, CO Emission und Verwendung von Chemikalien. Besonders natürlich auch für einen Standort mitten in der Stadt. „Im Jahr 2015 haben wir unsere gesamte Produktion umgestellt, um all diese Auflagen erfüllen zu können“, verdeutlicht Ottenjann. Das sei im Grundsatz auch völlig richtig gewesen, werde aber vor allem von den Großabnehmern nicht anerkannt. „Die schreiben sich Nachhaltigkeit auf die Fahne, letztendlich geht es aber nur um die Kosten“, sagt Ottenjann.

Viele Produkte des Grevener Unternehmens werden von den großen Discountern verkauft, deren Marktmacht stetig steigt und die dementsprechend Druck auf die Preise ausüben können.

Das Unternehmen Biederlack wird in vierter Generation geführt und produziert seit rund 130 Jahren ein vielfältiges Deckensortiment.