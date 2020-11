Gottesdienste zum Auftakt der Kommunionvorbereitung mit dutzenden Beteiligten - kann, darf, soll man diese in Pandemie-Zeiten durchführen? Die Martinus-Pfarrgemeinde beantwortet alle drei Fragen klar mit „Ja“ und lädt daher an diesem Wochenende zu mehreren Gottesdiensten in die Marienkirche ein. Einige Eltern sehen das kritisch.