Der Juli 2019 markiert für den Heimatverein Greven eine wichtige Wegmarke hin zum Servicegebäude am Sachsenhof in Greven-Pentrup. Nach monatelangen Überlegungen und vielen Gesprächen durch alle Instanzen bis hin zum nordrhein-westfälischen Heimatministerium war es soweit: Die Bauvoranfrage wurde auf den Weg gebracht. Jetzt – nach knapp fünfhundert Tagen – liegt nun endlich die Baugenehmigung vor, heißt es in einer Pressemitteilung des Heimatvereins.

Gerne hätte der Heimatverein die Gelegenheit ergriffen, alle beteiligten Instanzen zum obligatorischen Spatenstich einzuladen. Indes, man ahnt es schon, machte Corona dem Verein einen dicken Strich durch diese Rechnung.

Herbert Runde ließ es sich allerdings nach kurzer Überlegung nicht nehmen, einen zumindest symbolischen Spatenstich auszuführen. Frei nach Le Corbusier brachte er es auf den Punkt: „Wir haben hier die einmalige Gelegenheit, die Natur, das Gebäude und die Menschen in einer höheren Einheit zusammenzubringen.“

Im Beisein des Architekten Jörg Suwelack begann dann die Räumung des Geländes. Hatten fleißige Hände bereits im Vorfeld den Bewuchs an den Seiten gestutzt, rückten die ersten Baumaschinen an, um den Grund zu ebnen. Herbert Runde freut sich jedenfalls, dass es jetzt endlich losgeht. Und er ist überzeugt, dass – nach dem Ende der Pandemie – im nächsten Frühjahr ein angemessenes Richtfest gefeiert werden kann: „Dann hoffentlich mit allen Beteiligten, die beim Spatenstich nicht dabei sein konnten.“

Über den Baufortschritt berichtet der Heimatverein im Internet: https://heimatvereingreven.blogspot.com