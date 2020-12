Ob im Eingangsbereich des Aldi an der Saerbecker Straße, des K&K und bei Edeka an der Schützenstraße: Am heutigen Samstag sammeln dort von 8.30 bis 14 Uhr drei Mitglieder des Rotary-Clubs Greven von den Kunden Lebensmittel (als Spende) ein, die bei der Tafel Greven dringend gebraucht werden.

„Wir möchten die Kunden bitten, ein Teil oder mehr zu kaufen und es bei uns nach dem Einkauf abzugeben“, erläutert Rotarier Theo Hillebrandt die Aktion. „Dabei handelt es sich vor allem um Lebensmittel wie Zucker, Öl, Nudeln, Reis, Tomatenmark, Konserven, Margarine, aber auch gerne andere Artikel“, ergänzt Rotarierkollege Wilhelm „Cilla“ Beuning.

Durch die Corona-bedingte Schließung vieler regionaler Tafelläden fehlen Grundnahrungsmittel vor Ort, während der Bedarf gestiegen ist. So auch in Greven.

Die Rotarier werden am 19. Dezember noch einmal sammeln, dann bei Edeka in Reckenfeld, Edeka an der Grimmstraße und bei Rewe (Hinter der Lake 9).

Die Mitglieder des Rotary Clubs Greven werden nach den beiden Sammelaktion jeweils sofort die gespendeten Lebensmittel mit einem Transporter zur Tafel in Greven bringen. Deren ehrenamtliche Leiterin Ingrid Koling freut sich sehr über das Engagement der Rotarier: „Das ist eine tolle Aktion. Ich danke ihnen herzlich!“