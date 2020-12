Violetta und Neele überzeugen in Russisch

Violetta Sartison und Neele Neugebauer (beide Abschlussjahrgang Q2 des Gymnasiums Augustinianum) haben beim Bundescup „Spielend Russisch lernen“ den vierten Platz geholt. Das Augustinianum nahm damit nach 2005 bereits zum zweiten Mal am Bundesfinale teil, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Die beiden Grevener Gymnasiastinnen mussten während der Endrunden erneut russische Sätze und Wörter übersetzen bzw. auswendig lernen und wiedergeben und haben damit beim ersten digitalen Bundesfinale des Wettbewerbs das Land Nordrhein-Westfalen würdig vertreten. Die ersten drei Plätze belegten die Teams aus Bayern, Rheinland-Pfalz und Sachsen.

Am länderübergreifenden Schulwettbewerb „Spielend Russisch lernen“ nahmen in diesem Jahr mehr als 80 Schulen aus ganz Deutschland und der Schweiz teil. In zehn regionalen Runden wurden dann nach den Sommerferien die Regionalsieger ermittelt.

„Gerade in Zeiten, in denen der persönliche Austausch auf Abstand gehen muss, schafft das Erlernen einer Fremdsprache Gemeinsamkeiten über Klassenräume hinweg. Unser länderübergreifender Sprachenwettbewerb lässt Jugendliche auf diese Weise ein wenig zusammenrücken und eröffnet bei der Auseinandersetzung mit der russischen Sprache gleichzeitig Einblicke in eine neue Sprachenwelt und Kultur“, erläutert Matthias Platzeck, Vorsitzender des Vorstands des Veranstalters Deutsch-Russisches Forum.

Aufgrund der Pandemie fand das Finale des Russisch-Wettbewerbs erstmalig in seiner 13-jährigen Geschichte virtuell statt und wurde auf YouTube gestreamt. Da das Finale eigentlich in Europas größtem Freizeitpark Rust hätte stattfinden sollen, dürfen Violetta und Neele sich neben ihrem Sachpreis, einer Sofortbildkamera, nun auch noch über einen Wochenendtrip nach Rust mit Fahrt, Übernachtung und freiem Eintritt freuen.

Seit 2007 richtet das Deutsch-Russische Forum den in seiner Konzeption einzigartigen und integrativen Wettbewerb aus: Hier spielen Jugendliche, die Russisch als Muttersprache mit nach Deutschland gebracht haben sowie Schülerinnen und Schüler, die Russisch in der Schule lernen, gemeinsam mit Spielpartnerinnen und Spielpartnern, die bisher noch keine Erfahrungen mit der russischen Sprache gesammelt haben.

„Das Augustinianum und Russischlehrerin Gesine Weidemann freuen sich über diese zusätzliche Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler für die russische Sprache zu interessieren“, schließt die Presseinfo.