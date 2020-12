Am Dienstag haben Mitarbeiter der Technischen Betriebe Greven (TBG) insgesamt 16 mobile Luftwäscher an drei weiterführende Schulen ausgeliefert. Die Stadt hatte die Geräte für Schulräume bestellt, die sich nicht optimal belüften lassen. Zehn der Luftwäscher kommen ab sofort in der Nelson-Mandela-Gesamtschule zum Einsatz, je drei in der Anne-Frank-Realschule und im Gymnasium Augustinianum. In welchen Räumen die Geräte gebraucht werden, war vorher durch die TBG im Detail ermittelt worden. Im Gymnasium ist es zum Beispiel ein Kursraum, der sich durch die vorhandenen Fenster nur schwer mit Frischluft versorgen lässt. „Wir sind sehr froh, dass wir diese Geräte jetzt haben, sie helfen uns, mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie hier noch besser umzugehen“, freut sich Schulleiter Andreas Henke . „Wir sind gespannt, wie es ist, sie im Alltag zu nutzen.“ Etwas gewöhnungsbedürftig dürfte sein, dass die mobilen Luftwäscher bei der Arbeit ein sonores Brummen von sich geben, Henke ist aber zuversichtlich, dass das den Unterricht nicht beeinträchtigen wird. Rund 45 000 Euro kosten die 16 Geräte insgesamt. Die Stadt Greven hat dafür einen Antrag auf Fördermittel des Landes gestellt. NRW hatte ein Sofortprogramm aufgelegt, aus dem die Anschaffung solcher Luftwäscher im Idealfall erstattet wird.