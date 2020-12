Wie war der Holocaust möglich? Welche Rolle spielten die „gewöhnlichen Menschen“ dabei? Und warum haben so wenige den Opfern geholfen? Diese Fragen greift eine Wanderausstellung auf, die in den letzten Wochen an den weiterführenden Schulen in Greven gezeigt wurde.

Konzipiert wurde die Ausstellung „Einige waren Nachbarn – Täter, Opfer und Mitläufertum“ vom United States Holocaust Memorial Museum in Washington DC. Schüler und Schülerinnen, die die Ausstellung besuchen, sollen herausgefordert werden, über die Motive und Zwänge nachzudenken, die das Leben und die Verhaltensweisen der Menschen während des Holocaust beeinflussten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Durch Vermittlung des Grevener Stadtarchivs und der Villa ten Hompel in Münster ging die Wanderausstellung durch die drei weiterführenden Schulen vor Ort.

„Ursprünglich sollte die Ausstellung im Rathaus gezeigt werden“, erläutert Anna Lindenblatt, Leiterin des Stadtarchivs. „Aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Daher ist es erfreulich, dass diese besondere Ausstellung nun trotzdem Corona-konform in den Schulen gezeigt werden konnte.“

Erste Station war das städtische Gymnasium Augustinianum. Ein Schüler des Geschichts-Leistungskurses lobt die eingängige Art der Präsentation: „Eine gute Ausstellung, insbesondere aufgrund der klaren Unterteilung in verschiedene Themenbereiche.“

Ein Schüler der Nelson-Mandela-Gesamtschule, der zweiten Station, ergänzt: „Wir dürfen einfach nicht vergessen, wie schlimm der Holocaust tatsächlich war, wie brutal Leute mit jüdischem Glauben ermordet wurden!“

Der Schülersprecher der Anne-Frank- Realschule, der dritten und letzten Station, schildert: „Die Bilder und Zitate sagen Vieles aus und stimmen mich persönlich sehr nachdenklich.“ Eine Lehrerin zieht die Schlussfolgerung: „Die Ausstellung schafft beim Besucher eine emotionale Nähe, eher sogar ein Entsetzen über die Menschen, die „nebenan“ waren und einfach nur zuschauten.“