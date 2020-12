Die Corona-Pandemie und der seit Mittwoch zweite harte Lockdown machen erfinderisch. Im vierten Jahr verkaufen Jana, Tobias und Christoph Werning sowie Karina Dolscheid und Jens Korber immer am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende Weihnachtsbäume an der Guntruper Straße direkt am Schifffahrter Damm beim Frischehof Werning.