„Geschenke trotz Shutdown“

Hatten als Kind ihre Puppen schon die tollsten Schmuckstücke? „Nein“, lacht Susanne Kube , „die Puppen habe ich eher behäkelt.“ Ihre Leidenschaft für Schmuck-Design entwickelte sich trotzdem schon sehr früh: „Schon in der Grundschule habe ich Ohrringe, Ringe und Kettenanhänger aus versilbertem Kupferdraht und Perlen hergestellt.“

Damit waren die Weichen für ihre berufliche Richtung gestellt: Fachoberschule für Gestaltung mit mehrmonatigem Goldschmiede-Praktikum in der Oberstufe. Doch mit dem Abitur in der Tasche musste die heute 56-Jährige feststellen, dass Ausbildungsplätze für den Babyboomer-Jahrgang rar gesät waren.

„Ich habe erst ein Jahr lang eine Ausbildung zur Zahntechnikerin gemacht und dabei handwerklich viel über Gusstechniken, Modellieren, Drähte biegen usw. gelernt.“

Aber ihre wahre berufliche Leidenschaft konnte sie erst ausleben, als sie ein Jahr später ihre Goldschmiede-Ausbildung begann: auf dreieinhalb Jahre Lehrzeit folgten Gesellenjahre quasi als Lehr- und Wanderjahre in verschiedenen Betrieben in Soest und Münster: „Immer mit der Zielsetzung: Meisterprüfung und eine eigene Goldschmiede.“

So wurde 1991 für Susanne Kube zu einem sehr ereignisreichen Jahr: „Ich habe meine Meisterprüfung bestanden, mit diesem schönen alten Haus voller Ambiente das ideale Ladenlokal am Niederort für meine Goldschmiede gefunden, meinen Mann Stephan geheiratet und wurde schwanger mit unserem ersten Kind“, zählt die Power-Frau schmunzelnd auf.

Auf Sohn Jan folgte Tochter Marie. Selbstständigkeit und Familie ließen sich wunderbar kombinieren: „Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung durch die Großeltern, die Kinderfrau, meine langjährige Goldschmiedegesellin Elke Walter und natürlich meinen Mann Stephan, der mich bei der Konzeption und Gestaltung von Katalog, Homepage, Fotos und Plakaten unterstützt und mir betriebswirtschaftlich den Rücken freihält.“

So kann die Unternehmerin ihre Kreativität ausleben: „Am liebsten bin ich in Kundenberatungen oder an meiner Werkbank.“ Und diese bietet durch die großflächige Glasfront nicht nur ideales Licht zum Arbeiten, sondern auch Einsichten in ihr Handwerk. „Besonders wenn ich etwas löte und eine Flamme zu sehen ist, klopft auch schon mal ein Passant und fragt, was ich dort gerade mache“, freut sich Kube.

Und es ist faszinierend, der Goldschmiedemeisterin über die Schulter zu schauen. „Etwa 90 Prozent meines Schmuck-Angebotes sind Eigen-Kreationen, die ich entweder für den Verkauf im Geschäft mit anschließender individueller Anpassung fertige oder in einem persönlichen Gespräch gemeinsam mit meinen Kunden als Unikat für ihn entwickle.“

Am liebsten arbeitet sie mit edlen Materialien wie 750er Gold oder Platin. „Gerade Platin ist ein tolles Edelmetall: im Gegensatz zu Weißgold, das immer einen gelblichen Unterton behalten wird, ist Platin ursprünglich weiß, bleibt auch weiß, läuft nicht an und ist somit auch ideal für Allergiker.“

Zudem hat Platin nicht die aktuelle Preissteigerung wie Feingold erfahren, so dass der Preis für das ursprünglich teuerste Edelmetall jetzt unter dem Goldpreis liegt. Dabei entwirft die Goldschmiedemeisterin ihre Kreationen gerne in Kombination mit ausgefallenen Perlen oder herausragend schönen Edelsteinen wie beispielsweise einem tiefroten Turmalin, der ihren Platin-Ring ziert – „mein momentaner Lieblingsring“. Das schätzen ihre vielen Stammkunden sehr und kommen dafür sogar aus den USA zu ihr.

Auch Trauringe entwirft die Schmuck-Künstlerin gemeinsam mit dem Brautpaar: „Dabei steht nicht im Vordergrund, dass beide einen identischen Ring erhalten, sondern die Ringe werden individuell jedoch mit einem gemeinsamen verbindenden Element entworfen: welches Material passt am besten zum Hautton und welche Ringbreite oder Form am besten zur Hand?“