Natürlich muss ein Sportgelände in erster Linie praktisch sein, aber der SC Reckenfeld möchte es in seiner neuen Heimat am Wittlerdamm auch schön haben – und hat aus diesem Grund eine Pflanzaktion gestartet. „Wir wollen einfach etwas Farbe reinbringen“, erklärt Andrew Termöllen . Bei der Mitgliederversammlung im Oktober hatte der Vorsitzende das Projekt angekündigt, jetzt ist das Ganze bereits in die Tat umgesetzt.

Mit fachlicher Unterstützung von „GartenRAUM Schwarz“ und planerischer Absprache mit der Stadt Greven wurden diverse Pflanzen in die Erde gebracht – Immergrünes, aber auch Blühendes. Auf dem gesamten Sportgelände verteilt finden sich nun laut Pressemitteilung des SCR 15 Bäume, zum Beispiel Winterlinde und Spitzahorn, 21 Sträucher wie Forsythie, Johannisbeere oder Flieder sowie verschiedene Blockpflanzungen, darunter Kirschlorbeer, aber auch ein paar Bodendecker.

Finanziert wurden die Pflanzen aus den Reihen des SCR, das war das Besondere: Sowohl einzelne Mitglieder, aber auch Familien und sogar ganze Abteilungen haben Bäume, Sträucher und Co. gesponsert.

Das soll künftig auch ersichtlich sein: „Wir wollen jede Pflanze mit einem Schild versehen“, kündigt Termöllen an. So wird zum Beispiel zu erkennen sein, welchen Baum die Sportkegler spendiert haben.

Termöllen freut sich schon darauf, wenn das Sportgelände zum ersten Mal im Wortsinn erblüht: „Danke an alle Sponsoren, die dazu beigetragen haben, dass wir es am Wittlerdamm bald noch schöner haben werden.“