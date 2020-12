Und genau das wollen Kaplan Christoph Hendrix aus Kleve und Ralf Meyer , bisher Kaplan in Greven und jetzt auf der Jugendburg Gemen tätig, für sich nutzen.

Längst sind die beiden jungen Priester des Bistums Münster durch ihre Podcasts als „Taufbolde“ bekannt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ihr Konzept haben sie nun in einer selbst auferlegten Corona-Pause überarbeitet und ergänzt. Herausgekommen ist: Die früheren Podcasts erscheinen künftig als Videos. Mit einer Weihnachtsausgabe ging es los. Der Podcast bleibt weiter, allerdings wird es in diesem Format mehr um Kommentierungen bekannter Filme gehen.

Weil die Kommentierungen der „Harry Potter“-Filme in der Karwoche bei ihren Fans auf eine so überwältigende Resonanz gestoßen sind, wollen die Kapläne daran anknüpfen: „Als nächstes nehmen wir uns die alten ,Star Wars‘-Verfilmungen aus den 1980er-Jahren vor“, sagt Christoph Hendrix, den alle nur Jimi nennen, und entpuppt sich dabei als absoluter Kenner des fiktiven Universums, der auf alles eine Antwort hat.

„Ich bin, was das angeht, ein echter Nerd“, weiß er um seine besondere Leidenschaft und nennt dafür auch gleich den Grund: „Ich bin mit ,Star Wars‘ aufgewachsen.“ Fürs Fragenstellen ist wie immer Ralf Meyer zuständig. Die beiden spielen sich – wie auch in ihrem „Taufbolde“-Podcast – die Bälle geschickt zu.

Auch wenn die „Star Wars“-Filme keine tief religiösen Inhalte versprechen, haben die jungen Priester doch Botschaften entdeckt, die religiös gedeutet werden können: „Wir gehen beispielsweise der Frage nach, was Mönche und Jedi-Ritter gemeinsam haben.“ So viel wollen sie an dieser Stelle verraten: Die Jedi-Ritter haben durchaus Ähnlichkeiten mit dem Ordensleben.

Die Kapläne wissen sehr wohl, dass dies keine hohe Theologie ist: „Aber es tauchen in vielen Filmen Sinnbilder auf, die durchaus vergleichbar und griffig sind.“ So, davon sind sie überzeugt, lässt sich manches den Menschen eher nahebringen als in einer Predigt.

Neben den „Star Wars“-Kommentierungen planen die jungen Priester ein neues Video-Projekt – und zwar unter anderem eins zum Glaubensbekenntnis. „Wir wollen uns an den einzelnen Zusagen abarbeiten“, fasst Meyer das Vorhaben zusammen: „Wir haben einen Kanal, auf dem wir ab Weihnachten wie im Podcast verschiedene Themen behandeln, aber nicht mehr wie bisher als 45-Minuten-Folge, sondern nur noch etwa 20 Minuten“, erklärt Ralf Meyer. Pro Folge wird ein Thema durchgekaut.

„In der Fortbildung haben wir gelernt, auf was man beim Drehen alles achten muss“, schlaumeiert Hendrix. Und das ist sehr viel mehr als bei einer Podcast-Aufnahme. Nichts darf die Zuschauer künstlich ablenken. Eine weitere Regel: Mögliche Störungen bloß nicht überspielen, sondern geschickt einbinden.

Zu finden sind die Folgen auf dem Youtube-Kanal der „Taufbolde“. Ein 30-Sekunden-Trailer, um in den sozialen Netzwerken Werbungin eigener Sache zu machen, ist schon fertig. Genauso wie das Orgel-Intro, gespielt von Dr. Gabriel Isenberg.