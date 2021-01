Dichter Nebel liegt über ein kahlgeschlagenes Waldstück im Vosskotten. Zunächst hört man nur das Klopfen eines Dieselmotors, dann sind die Umrisse eines Traktors zu erkennen. Kurze Zeit später wendet die Zugmaschine und gibt preis, was sich hinter ihr befindet: eine Baumpflanzmaschine. Auf ihr sitzt Bernhard Böddeker (34) vom Familienunternehmen Holz Böddeker aus Saerbeck und setzt mit Hilfe dieses Spezialgerätes Stieleichen- und Heimbuchen-Stecklinge in den Boden. Am Lenker des Traktor sitzt Vater Bernard Böddeker (62). Vorher standen hier 70 Jahre alte zum Teil vertrocknete Fichten, die stark vom Borkenkäfer befallen waren.