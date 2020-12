Silvester ohne Party, Böller, Küsschen. Corona macht‘s nötig. Aber die Grevener lassen sich den heutigen Abend nicht verdrießen. Bei Facebook kursieren zahlreiche Tipps für Alternativen.

Man sieht das in der Facebook-Gruppe „Greven aktuell“ zum Beispiel an den 39 Kommentaren, die Jasmin Urau auf ihren Hilferuf erhielt. Was braucht man fürs Raclette? Es geht alles: „Reis, Erbsen, Kidneybohne, Paprika, Sauce Hollandaise, Tzaziki, Kartoffeln, Brokkoli, Rosenkohl“, rät Sonja Blondwoski. Und Vanessa Sa empfiehlt sogar Pancake-Teig und Nutella.

Auch die Redaktion dieser Zeitung fragt nach Vorschlägen für den Silvesterabend.