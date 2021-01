Dä, nu is Wiehnachten, Silvester, Niejoahr un sogar Drei Küenige allwier Geschichte. Summa – summarum was et je jüst tou düsse Tiet so stiekum un komood äs vüörher siliäwedagg nich. Ower nich äs dat düsset niie Joahr men erst en paar Dage dat Licht von düsse Welt erblickt häff, gaiht et allwier los.