Es gibt so manche Statistik, bei der man sich fragt: wie kann das sein? Die Statistik über KFZ-Zulassungen ist so ein Fall. Darf man den Angaben des Kreises Steinfurt glauben, kommt auf jeden Einwohner in Greven – vom kleinsten Baby bis zum ältesten Senior – 0,707 Autos. Das sind dann insgesamt 27 405 Fahrzeuge. Der Blick in die Garage zeigt allerdings anderes. Aber: Darum soll es in dieser Geschichte erst mal nicht gehen.