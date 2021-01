Maria Wernsmann-Dussa übergibt ihre Franziskus-Apotheke an Judith Löchter

Reckenfeld -

Von Oliver Hengst

Maria Wernsmann-Dussa übergibt die Franziskus-Apotheke an Judith Löchter, die in der Nachbarschaft die Hubertus-Apotheke und in Emsdetten die Adler-Apotheke betreibt.