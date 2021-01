Der Straßenbaulastträgers, Landesbetrieb Straßen NRW, plant die Lichtsignalanlage der Kreuzung Nordwalder Straße/ Biederlackstraße/Gutenbergstraße in diesem Jahr zu erneuern und die Anlage mit LED-Technik auszustatten.

Die Ausstattung mit akustischen Signalgebern für Sehbehinderte ist in der Baumaßnahme bereits vorgesehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Grevener CDU .

Ein weitergehender barrierefreier Ausbau der Kreuzung, gerade für Menschen mit eingeschränkter Mobilität (Geh- und Sehbehinderte), liegt in der Zuständigkeit der Kommune.

Die Fraktion halten es für besonders wichtig, so der CDU-Fraktionsvorsitzende, Johannes Hennigfeld, dass diese Kreuzung gerade aufgrund der Nähe zum Bahnhof und der im unmittelbaren Umfeld neu geplanten Wohnbebauung barrierefrei ausgestattet wird.

Deshalb beantragt die CDU-Fraktion einen Betrag von 35 000 in den Haushalt 2021 einzustellen, um den barrierefreien Ausbau dieser Kreuzung für Menschen mit Sehbehinderung durch die Ausstattung mit taktilen Bodenindikatoren im Gehwegbereich durchzuführen, so wie es gerade an der sogenannten „Molkereikreuzung“ umgesetzt wurde.