Jetzt muss nachgeholt werden

Hinter Dr. Christian Kriegeskotte befindet sich ein Luftbild vom Rathaus und der Rathausstraße. Eigentlich hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende dort im letzten Jahr als Bürgermeister einziehen wollen. Das hat nicht geklappt. Nun befindet sich der Kandidat von gestern in der Oppositionsrolle. „Für mich sehr ungewöhnlich“, sagt er, „normalerweise hätte die SPD um diese Zeit eingeladen, um mit den anderen Parteien über den Haushalt zu reden.“

Oft seien das Zitterpartien gewesen. „Da habe ich erst in der Haushaltsrede der CDU erfahren, ob sie zustimmt oder nicht“, erinnert sich Kriegeskotte.

Besseres Klima

Der Ton ist jetzt offenbar ein anderer im Rathaus. Der sogenannte „Ältestenrat“ kommt im Vorfeld wichtiger Entscheidungen zusammen. „Ich muss mir keine Sorgen machen“, sagt Kriegeskotte. Mit der CDU könne man reden, das sei sehr erfreulich.

Sorgen macht er sich allerdings über all das, was im Corona-Jahr liegengeblieben ist. „Es ist auch vorher nicht alles abgearbeitet worden“, sagt er, „aber das letzte Jahr war ernüchternd.“

Er macht es fest an Themen, die für die SPD große Bedeutung haben. Etwa die Wohnbaugesellschaft. Da befasse sich die Verwaltung gerade mit der Frage, wie und ob es weitergehen soll: „Bisher ist im Haushalt noch nichts angekommen.“

Bürgerbeteiligung

Das „Jahr des Stillstands“ betrifft auch das Thema Bürgerbeteiligung. Mitmach- und Beschwerdestellenportal sind die Stichworte: „Mir ist es wichtig, das Bürgerengagement zu stärken.“ Da liegt er auf einer Welle mit der CDU. Aber er könnte sich auch vorstellen, für kleinere Projekte in den Stadtvierteln Bürgerbudgets zur Verfügung zu stellen. 1,50 Euro pro Bürger etwa. „Die Vereine entwickeln viel Unmut, weil sie von der Stadt wenig Unterstützung bekommen“, sagt er. Da könne man die Initiative an die Bürger übergeben.

Die fehlenden Debatten nach der zweiten Lockdownphase habe die Politik ausgebremst. Dass in dieser Woche eine erste Informationsveranstaltung zur Stadtplanung stattfinden konnte, sei eine Erleichterung gewesen: „Wir brauchen in Greven dringend Wohnungen, aber die Prozesse kommen nicht wirklich voran.“

Beispiele für ihn sind die Mühlenstraße/Herrenstraße, wo es erst jetzt mit einem Quartiersplan weitergeht. Auch die Entwicklung des Reckenfelder Ortskerns dauere ihm zu lange. „2013 haben wir über die Verlagerung gesprochen – und jetzt haben wir noch nicht mal einen Bebauungsplan.“

Bezahlbarer Wohnraum

Kriegeskotte würde sich übrigens wünschen, dass bezahlbare Wohnungen in Reckenfeld durch eine eigene städtische Wohnbaugesellschaft entwickelt würden. „Ich habe nicht den Eindruck, dass die Verwaltung das im Rahmen dieser Gesellschaft entwickeln will. Die wollen die Grundstücke verkaufen.“ Für ihn wäre wichtig, wenn die Wohnungen im Bürgerbesitz blieben.

Was die Pläne für dieses Jahr angeht, da kann sich Kriegeskotte an das halten, was schon im vergangenen Jahr galt: Schule und Kitas, da bestehe Bedarf. Aber auch die Förderung von Klimaprojekten und das Radwegesystem hält er für wichtig. „Da haben wir im letzten Jahr 500 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Davon ist nichts ausgegeben worden.“ Im Mobilitätsplan von 2018 stünden viele Projekte, die bisher nicht angegangen seien. „Wir hatten eigentlich vor, jedes Jahr 500 000 Euro auszugeben.“

Auch das Rathaus und die Entwicklung der Rathausstraße dränge. „Der Planungsauftrag für die Straße war im letzten Jahr durch den Haushalt schon finanziert“, sagt er, „wir hoffen, das es in diesem Jahr weitergeht.“

Auch um die ältere Generation der Stadt will sich die SPD verstärkt kümmern. „Wir wollen Grundlagen schaffen für gutes Altern in Greven“, sagt er. Da gehe es nicht nur um Pflegeplanung. „Es gibt ein Institut in Heidelberg für Gerontologie“, sagt er, „die sollen uns Handlungsspielräume aufzeigen, wie man auch im Alter noch gut in der Stadt leben kann.“

Kleingartenanlage

Eine alte Idee neu aufgefrischt: eine Kleingartenlage für Greven. „Es gibt einen existierenden Bebauungsplan für eine Kleingartenanlage an der Kroner Heide“, sagt Kriegeskotte. In den 90ern gab es aber offenbar nicht genug Nachhall aus der Bevölkerung. „Gerade in der Corona-Zeit sieht man, dass das Interesse am eigenen Garten gewachsen ist“, sagt er. Die Nachfrage müsse sich in der Gesellschaft formieren.