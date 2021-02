Das ehemalige Hauptschulgebäude in Reckenfeld soll im Laufe dieses Jahres als Unterkunft für Geflüchtete aufgegeben werden. Aktuelle leben dort noch 31 Menschen, in Spitzenzeiten waren es mal bis zu 140. Ausgelegt ist die Unterkunft, die seit 2015 für diesen Zweck genutzt wird, für 70 Bewohner. Auch der Container-Standort an der Nordwalder Straße hat nur noch eine begrenzte Perspektive. Die Container sollen – voraussichtlich als komplette Einheit – an einen anderen Standort verlagert werden, wie Beate Tenhaken (städtische Fachbereichsleiterin Soziales, Jugend, Bildung) im digital tagenden Sozialausschuss ausführte. 300 Menschen in Unterkünften Insgesamt leben aktuell knapp 300 Menschen in den 14 städtischen Unterkünften.