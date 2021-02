Dieses Mal gibt es sogar noch freie Plätze

Jahrelang kam Greven mit dem Bau neuer Kitas kaum hinterher. War eine fertig, musste an anderer Stelle schon wieder nachjustiert werden. Ein einziges Hinterhergaloppieren.

Ganz anders das Anmeldeverfahren für den kommenden Sommer. Alle Kinder, die angemeldet wurden, bekommen einen Kita-Platz, und zwar überwiegend in der Wunsch-Kita. „Wir haben die Luxussituation, dass wir links und rechts der Ems sogar noch freie Plätze haben“, sagte Cordula Beinker vom Jugendamt im Jugendhilfeausschuss. Mit einer Einschränkung: Die Plätze für U2-Kinder sind fast komplett vergeben.

Dass es noch Luft nach oben gibt, liegt freilich auch daran, dass zum Stichtag vergleichsweise wenig Kinder angemeldet wurden. Man spüre angesichts der Corona-Situation noch eine gewisse Zurückhaltung auf Eltern-Seite, betonte Beinker. Im Rahmen des zentralen Anmeldeverfahrens im Herbst wurden 432 Jungen und Mädchen angemeldet, zudem gab es 20 Nachzügler. Ein Jahr zuvor waren 488 Kinder angemeldet worden. Die Zusagen für die Eltern sind zum 1. Februar versandt worden.

Die vergleichsweise entspannte Lage bedeutet natürlich nicht, dass nicht weiter gebaut oder erweitert wird, im Gegenteil. Unter anderem soll in Gimbte eine neue dreigruppige Kita entstehen. Bis diese fertig ist, muss die dritte Gruppe provisorisch untergebracht werden. Es läuft darauf hinaus, das dafür der jetzige Jugendraum im selben Gebäude genutzt wird.

Bei den Betreuungsstunden, die die Eltern in den jeweiligen Kitas buchen, hat sich keine wesentliche Veränderung zum Vorjahr ergeben. Auch dies ist nicht selbstverständlich, war doch jahrelang der Anteil der 45-Stunden-Buchungen rasant gestiegen. Doch hier, so Beinker, hätten sich zunehmend flexibelere Angebote in den Kitas ausgewirkt. Weil 25 oder 35 gebuchte Stunden inzwischen deutlich variabler in Anspruch genommen werden könnten, müsse nicht mehr auf das 45-Stunden-Paket ausgewichen werden. Dieses bliebt gleichwohl das am stärksten nachgefragte Angebot in den Kitas.

Die neue Ausschussvorsitzende Lore Hauschild (Grüne) erinnerte an Jahre, an denen man viel habe improvisieren müssen, um auf den wachsenden Kinderbetreuungsbedarf zu regieren. Sie dankte der Verwaltung und den Kita-Trägern (in Greven gibt es keine einzige Kita in kommunaler Trägerschaft), für den Einsatz. Mitverantwortlich dafür, dass man die Herausforderung in den Griff bekam, war nach ihren Worten „eine große Wendigkeit, mit der Lösungen gefunden wurden.“