Gewappnet war er ja. Bürgermeister Dietrich Aden trug eine Holz-Hellebarde und statt Ritter-Visier eine FFP2-Maske. Und vermutlich hätte er gerne nach den ersten 100 Tagen im Amt auch mal den Schlüssel an eine närrische Fraktion abgegeben. Doch die traditionelle Schlüsselübergabe, bei der normalerweise das Rathaus von Karnevalisten aus Greven und Montargis überquillt, fand im Corona-Jahr eher symbolisch statt. Aden und die Stadtwache verteidigten die Pforte des Rathauses ohne Angreifer.

Die Karnevalssession 2020/21, mit vielen Feierlichkeiten und Sitzungen, fällt in Greven dem Virus zum Opfer, heißt es in einer Pressemitteilung der Grevener Karnevalisten. So auch der traditionelle Straßenkarneval am Wochenende vor Rosenmontag.

Früher im Rathaus

Das jecke Wochenende startet normalerweise mit dem Rathaussturm, bei dem der amtierende Bürgermeister mit Unterstützung der Stadtwache symbolisch das Rathaus vor den einziehenden Karnevalisten verteidigt. Hierbei versucht der Stadtprinz, unterstützt von allen Grevener Karnevalsgesellschaften, Spielmannszügen, einigen Schützenvereinen und der Brassband, den Schlüssel der Stadt für die Karnevalszeit zu erobern.

In diesem Jahr hätte Dietrich Aden, sein Debüt als oberster Hüter des Stadtschlüssels und als neues Mitglied der Stadtwache gefeiert. Bis zu diesem Jahr hat die Stadtwache zusammen mit dem Stadtoberhaupt immer gegen die Karnevalisten verloren und den Schlüssel herausgegeben. In der diesjährigen Session ist alles anders. Die Türen des Rathauses bleiben geschlossen. Trotzdem haben die Tollitäten oder einzelne Mitglieder der Karnevalsgesellschaften, jeweils getrennt voneinander, symbolisch versucht, die Rathaustür zu öffnen. Ohne Erfolg, wie unsere Bilder zeigen.

Das bedeutet, dass Dietrich Aden, zum ersten mal in der Geschichte der Stadtwache, das Rathaus ausnahmsweise verteidigt hat.

Aufs nächste Jahr

„Ich hätte den Rathaussturm als Bürgermeister von Greven gerne miterlebt und den Schlüssel herausgegeben, wenn es gefahrlos möglich gewesen wäre“, sagte Aden leicht enttäuscht, „aber die Gesundheit der Bürger geht vor. Dann holen wir im nächsten Jahr alles nach.“