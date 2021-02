Corona, Lockdown, kein Karneval und damit auch keine Besuche im Vereinslokal. Keine Künstler-Gagen, kein Süßigkeiten-Kauf für den Umzug und keine Kostüm-Ausgaben. In diesem Jahr ist fast alles anders, auch für Karnevalisten.

Die Reckenfelder Karnevals-Gesellschaft „ReKaGe“ wird seit Jahrzehnten von vielen Unternehmen finanziell unterstützt. Oft konnte man sich vor Ort bedanken und die Freude der fünften Jahreszeit teilen.

Da auch das in diesem Jahr bekanntlich nicht möglich ist, suchte und fand die ReKaGe einen anderen Weg, sich für die beständige Unterstützung zu bedanken. Prinz Reinhard II. und seine Helfer haben unter strengen Auflagen und mit viel Abstand in den letzten Monaten die Sponsoren besucht. Die dabei entstandenen Fotos wurden in der nun vorliegenden Festzeitschrift veröffentlicht.

Und wie es auf den Karnevalsbildern so Tradition ist, findet man neben den vielen bekannten Gesichtern auch die eine oder andere helfende Hand, die sich sonst gerne etwas versteckt.