„Nehmen seit Wochen Termine an“

Bokel sorgte für den Fall der Fälle schon einmal vor: „Ich nehme seit Wochen Termine an. Unsere Kunden wissen, dass sie sich bei uns melden können.“

Die Zeit sinnlos totschlagen und warten bis es wieder losgeht – das kann er nicht: „Wir haben viel renoviert. Unter anderem können wir unseren Kunden somit in Zukunft noch mehr Service und Beratung anbieten.“

Genau darauf achtet der Friseurmeister auch bei der Terminvergabe: „Es haben sich schon so viele gemeldet, dass wir sagen können, dass die erste Woche voll ist. Ich setze aber nicht darauf, die Termine möglichst eng aneinander zu legen, um Geld zu verdienen.“

Die Philosophie sei eine Andere: „Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden, wenn es wieder los geht den gleichen Service wie sonst auch anbieten. Es geht uns eher darum, dass sich alle wieder bei uns wohl fühlen.“

Termine vergibt Bokel ab dem 1. März. Dass es an diesem Stichtag, bis zu dem der aktuelle Lockdown gilt, wieder los gehen könne, hofft er sehr.

Dass es finanziell eine schwierige Lage sei, sei auch klar: „Wir haben seit dem 17. Dezember zu. Das Weihnachtsgeschäft, eigentlich eine feste Größe für uns, ist mit einer Woche weggefallen.“

Schlimmer noch: „Die Ausfallgelder für Dezember werden an uns nicht bezahlt, weil die erst bei einem Monatsausfall von 40 Prozent greifen. So viel haben wir in einer Woche natürlich nicht verloren.“

Für den ausgefallenen Januar liegen aktuell noch keine Anträge vor. Gleichzeitig kann Bokel – wenigstens für sein Geschäft – beruhigen: „Ich bin ja schon länger im Geschäft und natürlich haben wir Rücklagen, auf die wir zurückgreifen können. Da sind jüngere Kollegen aus der Branche natürlich noch einmal mehr von betroffen.“

Insgesamt hat er neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – natürlich alle in Kurzarbeit.

Zusätzlich vermietet Bokel ein Kosmetikstudio. Den Kollegen würde die Arbeit genauso fehlen wie dem Chef selber. Der zum laufenden Betrieb in diesem Jahr noch drei Auszubildende hat, die sich aktuell nur an Puppenköpfen ausprobieren und üben dürfen. Es sei klar, dass auch in der Ausbildung aktuell vieles verloren gehen würde.

Das Hygienekonzept steht ansonsten. Bokel zählt auf: „Wir haben Trennwände, besetzen nur jeden zweiten Platz, haben Luftreinigungsgeräte angeschafft und einen passenden Plan dazu ausgearbeitet. Außerdem haben wir extra zwei Aufenthaltsräume für unsere Mitarbeiter geschaffen.“

Den Maßnahmen zum Trotz mussten sie die Türen schließen, der Rubel rollt nicht. Auch deswegen wurden die Stimmen der Friseure in den vergangenen Wochen lauter.

Der Grevener Friseur sagt in Richtung Politik: „Es ist aktuell eine komplizierte Situation, aber es werden zu viele Versprechungen von Soforthilfen gemacht, die sich nach außen zwar schön und nett verkaufen lassen, die aber am Ende nicht eingehalten werden können.“

Einen Service hält Thomas Bokel übrigens auch im Lockdown durch: „Wir machen noch `Farbe to go‘. Da bekommen Kundinnen individuell ihren Ton gemischt. Den können sie abholen und zuhause auftragen.“