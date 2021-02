„Zum Aatal“ wird Kulturtreffpunkt

Erhaben und verführerisch räkelt sich die zwei Meter große Frau an der Gabelung des Aldruper Brinks in die Höhe. Links und rechts von ihr hocken zwei Gestalten am Boden. Alle drei sind aus Untersberger Marmor und stehen nicht ohne Grund vor der ehemaligen Gaststätte „Zum Aatal“.

Das Gebäude von 1905 wird gerade umgebaut, vom neuen Eigentümer Stefan Rosendahl. Der ist Bildhauer und Grafiker und hat nicht nur das gerade im Schnee wunderbar wirkende Figurenensemble „Dämmerung“ geschaffen, sondern auch das Objekt „Umsitz“ aus Cortenstahl gegenüber der Bushaltestelle oder die Kunststoff-Flügel seitwärts oben am Dach über dem Eingang.

Vor drei Jahren hat der gebürtige Münsteraner die alte Gaststätte gekauft. „Eigentlich wollte ich gegenüber die alte Dorfschule kaufen, aber da war ich nicht schnell genug. Aber dann fiel mir das Aatal-Gebäude ins Auge.“

Gelernter Steinmetz

Für den gelernten Steinmetz, der mit seinen Händen nicht nur von Publikum und Fachpresse gleichermaßen gefeierte Kunstwerke erschafft, sondern auch beim Hausumbau selbst gut planen und kräftig mitanpacken kann, ist das weitläufige Gebäude samt Außenflächen ein Glücksfall.

Den alten Aatal-Tresen am Eingang bringt Rosendahl auf Vordermann Foto: Peter Sauer

„Hier kann ich mich gut entfalten und auch meine Kursteilnehmer haben gut Platz, sagt der 50-Jährige. „Es ist wunderbar inspirierend die Natur hier so nah zu erleben im spannenden Wechsel ihrer Jahreszeiten“, sagt Stefan Rosendahl und schaut freudig auf die zahlreichen Vögel die das gut gefüllte Futterhäuschen mitsamt Meisenknödel auf seinem Balkon sehr schätzen.

Im ehemaligen Tanzsaal entsteht allmählich sein Atelier, im ehemaligen Restaurant das Kulturcafé mit Bühne für Veranstaltungen. Neue Tische und Stühle sind schon da. Die kultige Theke aus dem Tanzsaal poliert Stefan Rosendahl ebenso wieder auf Vordermann, wie die rustikale Tresentheke im Eingangsbereich.

Und er versucht noch andere Gegenstände vergangener Zeiten aus dem Fundus der Gaststätte „Zum Aatal“ mit neuem Leben zu erwecken. „Der alte Beleuchtungsmast draußen funktioniert sogar noch“, freut er sich.

Ein neues Dach, dreifach verglaste Fenster (gegen den Lärm der fernen Autobahn und nahen Eisenbahn), Dämmung der Außenmauern, optische Neugestaltung der Außenwände und einige Entkernungen liegen hinter ihm. Und Probleme mit der Statik, die er aber in den Griff bekam. Alles kein leichtes Unterfangen, da auch an der Kubatur nichts verändert werden durfte. „Der Aatal-Umbau ist mein größtes und längstes Bildhauerwerk“, sagt Rosendahl.

Stefan Rosendahl in seinem neuen Atelier in Greven-Aldrup Foto: Peter Sauer

Wohnen im Obergeschoss

Bereits fertig ist die Privatwohnung der dreiköpfigen Familie Rosendahl im ersten Obergeschoss. „Wir haben uns da eine komplette neue Küche reingebaut, denn die Vorbesitzer hatten immer unten in der eigenen Gastronomie gekocht.“

Und bei allem Tatendrang kam Rosendahl dann unglücklicherweise noch die Corona-Pandemie dazwischen. „Das verzögert alles erheblich, vor allem diese Ungewissheit“, sagt Stefan Rosendahl, der seit Monaten auch als Künstler keine Aufträge mehr hat. Denn nicht nur Seminare sollen hier wieder stattfinden, sondern auch ein Kultur-Café“ öffnen, nicht nur für Ausstellungen und Lesungen, sondern auch als Begegnungsort.

Stefan Rosendahls Objekt "Umsitz" aus Corten-Stahl, Höhe 1,87 Meter - ohne Schnee gemessen, steht direkt am Hauseingang des umgebauten "Zum Aatal"-Gebäudes. Foto: Peter Sauer

Gemeinsam mit seiner Frau peilt der Vater einer 17-jährigen Tochter dafür den Herbst an, „frühestens, je nachdem wie Corona sich entwickelt“. Für den Herbst plane ich auch eine neue Ausstellung in Köln“, sagt Rosendahl.

Seit 20 Jahren gibt der Bildhauer und Grafiker sein profundes Wissen auch weiter, in Kursen und auch in geförderten Projekten an Grund- und weiterführenden Schulen landesweit, darunter auch auch die „Schule an der Ems“: „Nur ist auch die wegen Corona leider geschlossen.“

Das alte Leuchtreklamenschild "Zum Aatal" bleibt erhalten. "De Elektronik funktioniert sogar noch", sagt Neueigentümer Stefan Rosendahl. Foto: Peter Sauer

Und Stefan Rosendahl setzt auch auf eine Atelierbeteiligung. Dort, wo früher die Kegelbahn war, soll bald ein Atelier für eine noch unbekannte Künstlerin/ für einen noch unbekannten Künstler entstehen. Bewerben kann man sich bei Stefan Rosendahl. Einfach eine Email senden an: bildhauer@stefanrosendahl.de. Neben eigenen Arbeiten setzt Rosendahl auch auf Kooperation: „Denn Kunst lebt von einem regelmäßigen Austausch.“