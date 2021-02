Man kann was erleben als Musiklehrer: „Kleine Geschwister, die durch Bild laufen oder den Familienhund“, grinst Christoph Scherer (54), „und man sieht, welche Couchgarnituren die Leute haben.“ Scherer ist Keyboard-Lehrer an der Musikschule und neuerdings ist dabei mitunter so etwas wie Familienanschluss inclusive.

Seinen Tasten-Unterricht gab er in den letzten Monaten vorwiegend online. Und das funktioniere ganz gut. Über seiner Tastatur hat er sein Handy aufgehängt, so dass die Schüler sehen können, worauf es ankommt. „Manche haben auch Eltern mit Musikerfahrung“, sagt er, „die führen dann während der Stunde die Handykamera, die sind mein verlängerter Arm.“

Auch Franziska Scheffler (30) setzt auf die Hilfe der Eltern. Sie unterrichtet die jüngsten Musikschüler in Greven bis zum Alter von sechs Jahren. Da kann sie nicht einfach auf Online-Stunden übersteigen.

„Präsenz-Unterricht hat nur um die Lockdown-Zeiten herum stattgefunden“, sagt die Lehrerin, die musikalische Früherziehung studiert hat. Danach war Fantasie gefragt.

Scheffler hat Audiodaten, Bastelanleitungen, Liedtexte und Noten zur Verfügung gestellt. Vor Weihnachten gab es einen musikalischen Adventskalender mit vielen Überraschungen. „Wir geben Impulse, wie Familien gemeinsam mit ihren Kindern musizieren können“, sagt sie. Und obwohl viele Eltern in diesen Zeiten mit Home-Office und Home-Schooling schon sehr beansprucht sind, stieß das Angebot offenbar auf fruchtbaren Boden. Scheffler: „Die Kinder erleben Musik und Musikimpulse mit ihrer Familie zusammen. Musik kommt ins Elternhaus hinein.“ Eigentlich eine positive Sache.

Aber das Lernen auf Distanz kann das Zusammenspiel und den gemeinsamen Gesang nicht ersetzen. „Gerade bei kleineren Kindern lebt alles vom gemeinsamen Musizieren“, sagt Franziska Scheffler, „das ist mit das Wichtigste, was als erstes wegfällt. Die Kinder vermissen die andern Kindern.“

Musikalisch betrachtet muss das kein Nachteil sein. Christoph Scherer hat seinen Jekits-Unterricht auf Einzelunterricht umgestellt. Statt Gruppen von 20 Kindern zu bändigen, gibt er jetzt kurze Einheiten an einzelne Schüler. „Die Kinder sind dabei unglaublich fokussiert, sie haben keine Chance abzuschweifen.“ Das komme einigen Schülern tatsächlich zugute, weil sie sich sehr genau mit ihren Fähigkeiten und ihren Schwächen beschäftigen könnten. Und, so Scherer: „Der Vorteil für die guten Schüler ist, dass sie Gas geben können.“

Gerade die Jekits-Gruppen wirken oft sehr integrierend. Kinder mit Migrationshintergrund können sich musikalisch einbringen. Oft mit einer ganz eigenen musikalischen und rhythmischen Note. „Die Kommunikation mit den Eltern läuft da über die Kinder“, sagt Christoph Scherer, „die Eltern sind der Techniklieferant.“

Scherer übrigens lebt in Coesfeld: „Ich bin an mehreren Musikschulen unterwegs, bei allen läuft es gleich.“ Einen Unterschied gibt es: „Je nachdem, wohin ich unterrichte, kommt es auf die Leitungen an.“ Als einmal das Internet fast ausfiel, stieg er aufs Telefon um. Das funktioniert immer.