In Zeiten der Covid-Pandemie möchte das Reckenfelder Unternehmen Egeplast nach eigenen Angaben dem Gesundheitssektor für seine hervorragenden Leistungen danken und unterstützt das Herz-Jesu-Krankenhaus (HJK) Münster-Hiltrup mit einer Spende von 5000 Euro für den Neubau der Palliativstation.

HJK-Geschäftsführer Tim Richwien , Dr. Wolfgang Clasen, Chefarzt für Innere Medizin und Palliativmedizin, Pflegefachleiterin Elke Bertels-Janett und Dr. Ulrich Müller, Vorsitzender des HJK-Fördervereins, nahmen die Spende von Leonie Rehorst und Dr. Nina Strumann entgegen.

„Als Familienunternehmen liegt uns die Gesundheit der Menschen in unserer Region am Herzen. In diesem Jahr der Corona-Pandemie möchten wir dem Gesundheitssektor für seine hervorragenden Leistungen danken und das Herz-Jesu-Krankenhaus beim Neubau der Palliativstation unterstützen. Beeindruckend, wie das Team der Palliativstation die Patienten versorgt und würdevoll begleitet“, sagt Dr. Nina Strumann im Namen der 400 Egeplast-Mitarbeiter.

Das Palliativteam freute sich sehr, mit dieser Form der Anerkennung dem Ziel wieder einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Der Neubau soll dem räumlichen Bedarf von Palliativpatienten, aber auch des Pflegepersonals, um ein Vielfaches mehr gerecht werden und die Bettenkapazität auf zehn erweitern.

Das Familienunternehmen Egeplast stellt innovative Kunststoffrohre für die unterirdische Leitungsinfrastruktur her – für eine sichere Grundversorgung mit sauberem Trinkwasser, mit Wärme und Elektrizität sowie für den Zugang zum schnellen Internet.