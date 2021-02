Säule erinnert an Wohltäter

Die naturnahe Umgestaltung der Ems lockt viele Spaziergänger an. Ein spannendes Ziel ist ein verstecktes Kleinod an der Aldruper Straße 2: einfach von der Ems-Brücke aus der kleinen Straße zwischen einer Hofanlage und einem Wohnhaus folgen.

Direkt an der Ems steht auf der rechten Seite eine besondere Steinsäule. Im Sommer steht sie gut getarnt zwischen dichten Bäumen, im Winter ist sie besser zu erkennen – aufgrund der stelenhaften Form mit einer zum Himmel weisenden flachen Spitze.

OrtsgeschichteH

Beim Denkmal mit natureigener Patina lohnt ein genauer Blick. So erinnert die Steinsäule an Johann Friedrich Biederlack (1800-1870), einem der neun Kinder des bekannten Kaufmanns Johann Christoph Biederlack (Unternehmen „Biederlack, Mülder & Co.“). Kern des Geschäfts war der Großhandel von Kolonialwaren und Leinen.

Laut Unterer Denkmalbehörde ist die Steinsäule von ortgeschichtlichlicher Bedeutung, weil sie an eine Person erinnert, „die jahrzehntelang das Leben in Greven entscheidend mitgeprägt hat“. Gemeinsam mit seinem Bruder Franz Anton führte der kinderlose Johann Friedrich Biederlack die wachsenden Handelsgeschäfte seines Vaters ab 1830 weiter, ab 1835 in der Geschäftsleitung – gemeinsam mit Heinrich Heuveldop, einem Kaufmann aus Emsdetten. So steht es im Inventarien-Buch der Biederlack Mülder & Company.

Heirat mit 55

Mit 55 Jahren heiratete Johann Friedrich Biederlack die Witwe Maria Anna Paulina Biederlack (geb. Brüning), mit 62 Jahren Franziska Nicoline Mathilde Biederlack (geb. Driver). Beide Ehen blieben kinderlos.

Den größten wirtschaftlichen Erfolg konnte Johann Friedrich nicht mehr miterleben. Nach wirtschaftlichen Anspannungen florierte das Grevener Familienunternehmen in den 1870er Jahren durch Engroshandel und eine Schwerpunktsetzung auf Leinen und Garn, statt auf Baumwolle.

1000 Taler für das Gymnasium

Johann Friedrich Biederlack starb aber bereits 1870, kurz vor diesem Aufschwung. Daher ist die Steinsäule am stadtauswärtigen Ems-Ufer mit dieser Jahreszahl datiert.

1870 ist auch ein wichtiges Jahr für das Grevener Schulwesen. Kaufmann Biederlack vermachte dem Gymnasium Augustinianum 1000 Taler in bar und sein Wohnhaus an der Kirchstraße. Dadurch erhielt die Schule eine wirtschaftliche Unabhängigkeit.

Auf der Rückseite der Steinsäule erkennt man das Wappen der Familie Biederlack. Dieses ist bis heute im Kern in der Firmen-und Familiengeschichte erhalten geblieben – mit leichten Modifizierungen.

Lotty Biederlack, geschäftsführende Gesellschafterin des heutigen Unternehmens Biederlack, sagte dazu 2017 auf der Messe „Heimtextil“: „Schon seit Generationen verfügt die Familie Biederlack über ein eigenes Wappen, das als wesentliches Element einen Kranich zeigt, der einen Stein hält.“

Der Kranich stehe dabei laut Sage für Achtsamkeit: Um beim Wache-Halten nicht einzuschlafen, halte er einen Stein in seinem angewinkelten Fuß.