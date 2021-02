Mit der Krise kommt die Kritik. Das kennt der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) schon. Vor einigen Jahren stand der Airport in Greven schon mal im Kreuzfeuer. Kaum Fluggäste, wenige Ziele, finanziell kurz vorm Ende. Vom frühen Glanz war damals nicht mehr viel übrig. Untersuchung der Zukunftsfähigkeit Geschichte wiederholt sich nicht. Bei Debatten ist das anders. Die aktuelle rankt sich wieder um die Zukunft des Flughafens. Auch den FMO hat Corona in die Knie gezwungen. Kaum Flugverkehr, kaum Passagiere, das Gros der Mitarbeiter in Kurzarbeit. In Münster, mit 35 Prozent Anteilen größter Gesellschafter, regiert eine noch neue Koalition aus Grünen, SPD und einer Partei namens Volt.