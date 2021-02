Walter Müller (Name von der Redaktion geändert) war bestürzt. Am Sonntag besuchte er mit seiner Frau den neuen Teil des Friedhofes an der Saerbecker Straße. Durch Zufall sah er neben einem Grab eine komische Kiste, die sich beim genaueren Hinsehen als Lebendfalle erwies. In der Falle ein toter Igel. Walter Müller erstattete daraufhin Anzeige gegen Unbekannt. Aber wer hat die Falle da aufgestellt? Das sagt das Jagdgesetz Friedhofsgärtner Josef Spieker weiß nur eines sicher.