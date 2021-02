„Die Schüler lechzen nach Begegnung und danach, wieder Schule zu machen“, sagt Ingo Krimp­hoff. Der Leiter der Nelson-Mandela-Gesamtschule meint damit Schule, wie man sie von „früher“ kennt. Mit „richtigem“ Unterricht. Der ist am Montag auch für ältere Schüler der Abschlussklassen angelaufen. „Die Schüler der Q1 und Q2 sind in voller Stärke da und haben ganz regulär Unterricht nach Plan“, erläutert Krimphoff. Bei den 10ern setze man derzeit auf das Wechselmodell, mal sind die Schüler in der Schule, mal zuhause. Teilweise werden Kurse in der Oberstufe geteilt, wenn sie zu groß wären, um genügend Abstand untereinander halten zu können. „Die Kollgen pendeln dann zwischen den Räumen“, berichtet der Schulleiter. Gerade bei den älteren Schülern funktioniere das problemlos. In der Oberstufe ist es derzeit von Vorteil, dass die Q-Jahrgänge noch recht klein sind, zusammen etwa 100 Schüler.